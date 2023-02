Eigenaars dreigen verloederd huis voor jaren te verliezen: Stad Gent wil krotwoningen zelf opknappen én verhuren

GentIn Gent staan zo’n 200 woningen al jaren op de leegstandslijst. Om die krotten eindelijk aan te pakken, wil de stad Gent aan het renoveren slaan. “Maar dat is eigenlijk pas de uiterste remedie”, zegt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “We willen vooral dat de eigenaar zelf in gang schiet”

Wie in Gent een leegstaande woning laat verkrotten, mag binnenkort een brief in de bus verwachten. Zo’n 200 woningen staan langdurig op de leegstandslijst. Wie niet aan het renoveren slaat, dreigt zijn woning voor minstens negen jaar te verliezen. De stad Gent gaat de woningen dan zelf opknappen en verhuren.

“Dat is onze uiterste remedie”, legt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) uit. “Als de leegstandtaks niet helpt, dan is dat een laatste stok achter de deur. In de brief roepen we eigenaars op om in een voortraject te stappen. Ze krijgen gratis advies van onze diensten en we kijken waar het fout is gelopen in het verleden.”

Sociaal Verhuurkantoor

Gent is niet de eerste stad die experimenteert met sociaal beheer. Eerder knapte de stad Leuven een tweetal woningen op. Ook in de Arteveldestad worden niet meteen de grote aantallen verwacht. “Ik heb uiteraard geen glazen bol,” zegt Heyse, “maar ik denk dat we in drie à vier gevallen effectief gaan moeten optreden.”

In de praktijk renoveert de stad het gebouw en verhuurt het dan via het Sociaal Verhuurkantoor. Het wordt zo de facto een sociale woning. De eigenaar krijgt een jaarlijkse vergoeding die overeenstemt met de onroerende voorheffing, maar beslist niet meer wat er met het huis gebeurt tot de kosten van de overname zijn terugverdiend.

De Vlaamse overheid riep het systeem in 2019 in het leven. “Het is écht niet de bedoeling om zoveel huizen te gaan beheren”, zegt Heyse. “De eerste twintig brieven vertrekken deze week. Er staat zelfs al een datum en uur in waarop we de eigenaars verwachten voor een gesprek. We willen vooral dat ze zelf in gang schieten.”

Sint-Annaplein

Meestal volstaat de leegstandtaks, benadrukt Heyse nog. In Gent staan er vandaag zo’n 2.000 woningen op de leegstandslijst. De meeste worden effectief gerenoveerd door de eigenaar en komen gemiddeld na ongeveer vijftien maanden opnieuw op de woonmarkt. Bij zo’n 200 woningen blijft de situatie evenwel onveranderd.

Weet wel, dat laatste cijfer is nog een onderschatting. Zo is er in veel verwaarloosde woningen wel degelijk iemand gedomicilieerd. Een bekend voorbeeld is het verlaten herenhuis aan het Sint-Annaplein. Als gevolg van een erfeniskwestie staat dat al 28 jaar leeg. Sociaal beheer zal dan ook niet plots alle problemen oplossen.

