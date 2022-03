Effectieve gevangenisstraffen voor hardleerse dieven

Gent Buffalosup­por­ter die over balustrade viel bij het vieren van doelpunt heeft elleboog gebroken: “Maar hij stelt het goed”

De Gentse supporter die tijdens de wedstrijd tegen PAOK in de Conference League over de balustrade is gevallen, heeft zijn elleboog gebroken. Dat laat zijn familie weten. “Voor de rest stelt hij het goed.”

18 maart