Eeuwenoude keuken van kapel omgevormd tot galerij: “Met werken van Panamarenko tot Axel Daeseleire”

Vandaag kan je er zetels en lampen kopen, maar vroeger werd de Wolweverskapel in de Kortedagsteeg echt gebruikt om te bidden. Het calefactorium achteraan werd eeuwenlang gebruikt als keuken, maar de laatste jaren was het enkel nog een opslagplek voor de bank om de hoek. Tot projectontwikkelaar Paul Van Audenhove het in handen kreeg. “We hebben de keuken grondig gerestaureerd, en er een glazen kubus rond gebouwd ter bescherming.”

Na vijf jaar werken is Coutre eindelijk af: de oude keuken kan afgehuurd worden voor vergaderingen en evenementen, de kubus errond is een galerij geworden - vrij toegankelijk via de Kleinvleeshuissteeg, het klein straatje die de Kortedagsteeg met de Kouter verbindt. “Je kan hier meer dan honderd kunstwerken bewonderen”, zegt curator Jean-Pierre Vanlanden, die al meer veertig jaar kunst verzamelt. “De collectie is heel divers. We tonen werken van bekende maar ook van minder bekende artiesten.” Zo hangen er werken van Panamarenko en Axel Daeseleire, maar ook van Dae Mee die bloemen vereeuwigt in plaaster.