Eerste Speakers Corner in NTGent over wijkcirculatieplan Gentbrugge-Dampoort polst ook naar de gemoederen in Destelbergen

GENT/SINT-AMANDSBERG "Wij worden de minst bereikbare wijk van Gent": buurtbewo­ners Sint-Amandsberg blijven vechten tegen schrapping bushaltes

In Sint-Amandsberg worden zes haltes van De Lijn geschrapt, terwijl er al in 2016 vier voor de bijl gingen. De buurt is ontzet, op zondagochtend organiseerden ze dan ook een prijsuitreiking voor wie hen de titel ‘minst bereikbare wijk’ wil uitreiken. Ann Schoubs, topvrouw bij De Lijn, was kop van Jut.

15:22