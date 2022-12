Eerste Oekraïense vluchtelingen zullen in april op maïsveld in Oostakker wonen

OostakkerIn januari starten de grondwerken, in februari worden 53 ‘woonunits’ geplaatst, en in april kunnen de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek nemen in het nooddorp dat op een maïsveld in de Eikstraat in Oostakker wordt opgetrokken. In het najaar komen dan nog eens 147 woonunits. “De nood is en blijft hoog, de solidariteit gelukkig ook”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Het was samen met ministers Bart Somers (Open Vld) en Matthias Diependaele (N-VA) dat de burgemeester maandag het officiële startschot voor het nooddorp gaf. Gent was al lang kandidaat, maar een terrein vinden dat aan alle vereisten voldeed, bleek niet simpel. “Als de oorlog voorbij is, wordt dit terrein opnieuw een veld", belooft de burgemeester. “De woningen blijven niet staan, er komt ook geen bouwproject in de plaats.”

Weinig auto’s

De buurt maakte bezwaar tegen de komst van 600 vluchtelingen naar de smalle Eikstraat, die al overrompeld wordt telkens de Racing voetbalt. “Maar het ging vooral om praktische bezwaren, zoals parkeerporblemen, die ik ook begrijp", zegt De Clercq. “We hebben de mensen gerustgesteld. Ervaring in Antwerpen en Mechelen leert dat de vluchtelingen quasi geen auto’s hebben, hier zou het om maximaal 40 voertuigen gaan. Daarom is de nabijheid van openbaar vervoer en scholen ook zo belangrijk. Op de buurtvergadering vorige week merkten we gelukkig ook heel veel begrip en solidariteit. Velen willen helpen en zich inzetten als buddy. Er zal ook een verantwoordelijke zijn die 24 uur per dag bereikbaar is, ook dat stelt de buurt gerust.”

Volledig scherm Op dit veld in de Eikstraat wonen tegen volgend jaar 600 Oekraïense vluchtelingen © Wannes Nimmegeers

Minister Bart Somers, die ook burgemeester van Mechelen is, heeft ervaring met zo’n nooddorp. “En die ervaring leert dat deze mensen echt niet voor problemen zorgen. Er zijn geen incidenten. Bij ons in het dorp wordt overigens gewerkt met veel gemeenschappelijke ruimtes, hier zal dat anders zijn. Elke unit zal eigen sanitair en een eigen keukentje hebben.”

Eerste gezinnen

De eerste units, 53 stuks, goed voor om en bij de 200 bewoners, zijn al in het bezig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die zijn eigenlijk bedoeld als tijdelijke huisvesting voor bewoners van sociale blokken die gerenoveerd moeten worden, maar zullen nu dus worden ingezet voor de Oekraïners. Die worden in februari geplaatst, in april kunnen de eerste gezinnen er in. De overige 147 wooncontainers moeten nog worden gekocht, en komen dan in het najaar. “Bedoeling is dat die later elders hergebruikt zullen worden, bijvoorbeeld als studentenhuisvesting”, zegt minister Diependaele. “We zijn daarover in gesprek met de UGent, maar knopen zijn er nog niet doorgehakt. We willen op die manier een deel van onze investering recupereren.”

In Mechelen is er een nooddorp voor 1.000 vluchtelingen, in Antwerpen voor 710, en in Gent nog eens 600. Mocht er nood zijn aan een vierde dorp, komt dat vermoedelijk in Vlaams-Brabant, maar zover is het nog niet. Het zijn overigens énkel vluchtelingen uit Oekraïne die in de nooddorpen terecht kunnen. “In Gent zal voorrang worden gegeven aan vluchtelingen die al in Gent logeerden, bij mensen thuis”, zegt De Clercq. “Die situatie is niet houdbaar op lange termijn, dat is logisch. Verder zal in Brussel worden beslist wie naar Gent wordt gestuurd.” De vluchtelingen wonen overigens niet gratis in zo’n nooddorp. Ze krijgen wel financiële steun in ons land, maar voor een woningen moeten ze huur betalen die in de lijn ligt met de prijs van een sociale woning.

Buurt reageert: vooral nood aan voet- en fietspaden “Natuurlijk hebben wij begrip voor de situatie waarin de Oekraïense vluchtelingen zich bevinden, en uiteraard zijn zij hier welkom”, zegt Stijn De Munck, die deze zomer een petitie startte tegen het nooddorp. “Maar 600 mensen op een veld, dat brengt praktische problemen met zich mee. Om te beginnen is er geen voet- en fietspad in de Eikstraat. Het is hier nu al levensgevaarlijk. Hoe moeten die mensen veilig van en naar hun dorp? Hun auto’s, zelfs als zijn het er ‘maar’ 40, waar moeten die staan? Op de brug aan de Gentstraat, zegt de stad, maar daar staat het elke avond vol vrachtwagens. En wat met geluidsoverlast uit het nooddorp? Ook daar zijn geen maatregelen voor voorzien. Wat met scholen, krijgen die kinderen daar voorrang? Wij vinden het vooral jammer dat we als omwonenden nooit betrokken zijn geweest bij de plannen. En toch zullen we ons best doen om ervoor te zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen.”

