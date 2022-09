Eerste kraan verschijnt in verlaten Bernadettewijk: nieuwe huizen klaar tegen midden 2029

Gent Klein jaar verder, maar oude waterloop in Wondelgem nog steeds niet gereinigd: “We respecte­ren de rechtsgang”

In Wondelgem zijn de baggerwerken aan de Lieve nog steeds niet uitgevoerd. De waterloop, die er langsheen een zestigtal tuinen stroomt, moet dringend gereinigd. Maar daarvoor wil de Stad Gent over een strook van zo'n 600 meter alle tuinhuizen en struiken verwijderen. In oktober wordt de kwestie in de rechtbank beslecht.

5 september