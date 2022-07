Eerste keer ‘meldpunt’ op de Gentse Feesten: “Wie een probleem heeft, vindt hier een rustpunt, en indien nodig verwijzen wij door”

GentDe Gentse Feesten geven gehoor aan de maatschappelijke roep om ‘problemen’ bij het uitgaan serieus te nemen. Tegen de Sint-Jacobskerk is een fysiek meldpunt gebouwd. Het is een chalet waar je de hele nacht lang terecht kan met gelijk welke klacht, gaande van fysiek lastig gevallen zijn tot gedrogeerd zijn. “Wij oordelen niet, wij luisteren, en verwijzen door als dat nodig is.”

Het initiatief om een effectief meldpunt te installeren komt van de organisatoren van Trefpunt en de Vlasmarkt. “Het is niet zo dat we vroeger geen aandacht hadden voor het probleem, integendeel", zeggen ze. “We werken al 15 jaar met stewards, die later sfeerbeheerders zijn genoemd. Maar de maatschappelijke context vraagt om meer actie, dus dan doen we dat.”

Burgemeester Mathias De Clercq is trots op het initiatief. “Je moet het ten slotte maar doen", zegt hij. “En dus hebben we als stad voor de nodige ondersteuning gezorgd. Het gaat overigens niet alleen over dit meldpunt. Er zijn ook opleidingen geweest voor barpersoneel en barverantwoordelijken, en er zijn stappenplannen over hoe gehandeld moet worden. Het zijn de mensen van Flow Gent - die eerder ook al in de Overpoort zijn ingezet - die het meldpunt gaan bemannen. In de Overpoort hebben ze schitterend werk geleverd.”

Niet oordelen

Voorlopig staat er maar één meldpunt, als proefproject. Het staat bij Sint-Jacobs, vlakbij de Vlasmarkt, omdat dat de plek is waar de mensen het langst ‘blijven plakken’. “Iedereen mag uiteraard naar daar komen, niet alleen mensen met problemen op de Vlasmarkt of Trefpunt. We zijn er voor iedereen, niet alleen voor mensen die fysiek zijn lastig gevallen. Ook wie gedrogeerd werd of zelf drugs heeft genomen, helpen we. Oordelen doen we niet. Onze chalet blijft afgesloten met een doek, de mensen ontvangen we binnen.”

Het meldpunt wil zo laagdrempelig mogelijk zijn, en wordt daarom bemand door gewone mensen, en niet door politiemensen. Er is wel een samenwerking met de politie. “Mensen die een probleem hebben, vinden hier een rustpunt en een luisterend oor. Als het nodig is, verwittigen wij de politie, of het meldpunt seksueel geweld. Uiteraard enkel met het akkoord van het slachtoffer. Als iemand hier gewoon wil zitten om tot rust te komen met een glas water, dan mag dat ook.”

Het meldpunt wordt elke nacht bemand vanaf middernacht, al zijn er uiteraard al veel vroeger sfeerbeheerders op de pleinen. “Ook zij mogen altijd worden aangesproken als er iets is.” In het meldpunt zit in principe één iemand, maar er is een poule van een 30-tal sfeerbeheerders dat kan invallen, als de vaste persoon met een slachtoffer mee zou gaan naar een officiële instantie.

