Eerste infodag voor Odisee Hogeschool zonder mondmasker

Kiezen en testen

“De timing is belangrijk”, zegt algemeen directeur Ann Verreth. “Veel scholieren zijn begonnen aan hun laatste maanden in de secundaire school en zijn volop bezig om hun studiekeuze te maken. Het is bij jongeren vaak ook gespreksonderwerp nummer één, want ze staan allemaal voor dezelfde keuze en laten zich graag inspireren. Ook door onze huidige studenten, dat merken we elke infodag opnieuw. Ze worden overstelpt met duizend-en-een vragen, maar ze beantwoorden die allemaal met plezier, als enthousiaste ambassadeurs”.

10.000 kiezers

“Op een paar weken tijd hebben net geen 10.000 mensen de test ingevuld”, zegt Verreth over de ‘emoji-studiewijzer’. “Dat is echt wel een enorm getal, waar we zelf van staan te kijken. Het is duidelijk dat jongeren graag op weg geholpen worden met een reeks eenvoudige vragen. En ook de eerste analyses zijn verrassend. Onze bachelor Facility Management is eigenlijk een unieke opleiding in Vlaanderen en komt er voorlopig het vaakst als beste uit. Ook verpleegkunde en Gezinswetenschappen scoren erg hoog. We zijn benieuwd hoe dat zich zal vertalen naar de interesse op onze infodagen zelf. Te beginnen met zaterdag”.