Eerste hulp bij examenstress: professoren UGent delen hun beste tips voor de blok

Professor Nicolas Dirix, professor Evelien Opdecam en professor John Lievens zijn alledrie verbonden aan de UGent. Met veel plezier geven ze hun beste tips mee om alle studenten door de komende examenperiode te helpen, zonder al te veel kleerscheuren.

Maak een samenvatting

“Probeer zoveel mogelijk op een actieve en structurele manier met je leerstof om te gaan”, begint Professor Nicolas Dirix, verbonden aan de faculteit Psychologie. “Een eigen samenvatting maken is een hele goede techniek om informatie te verwerven. Door de leerstof samen te vatten, zorg je voor structuur en leg je linken en verbanden die je ook gaan helpen in de andere fases van jouw geheugenprocessen.”

Slaap voldoende

“Informatie wordt in twee opeenvolgende stappen in je geheugen opgeslagen”, aldus Dirix. “Wat je studeert wordt eerst in een soort tijdelijk netwerk, de hippocampus, in je geheugen bewaard. Daarna wordt die informatie vanuit de hippocampus over de rest van de hersenen verspreid. Voor die tussenstap, van het tijdelijke naar het vaste netwerk, is slaap heel belangrijk. Voldoende slapen blijft daarom één van de gouden studietips.”

Maak een goede planning

“Hou rekening met je eigen goede en minder goede uren doorheen de dag en bouw voldoende rust in”, geeft Professor Evelien Opdecam van de faculteit Economie en Bedrijfskunde als eerste tip. “Plan daarbij niet alleen actieve uren in om te studeren, maar ook om te ontspannen. Bepaal aan het begin van de dag een aantal doelstellingen en evalueer op het einde van de dag of je deze effectief behaalde. Steek tenslotte buffers voor onvoorziene omstandigheden in je planning. Zo vermijd je dat je de hele tijd achter zit op schema.”

Begin bij het begin

“Begin bij het begin en dat is niet de eerste pagina van het eerste hoofdstuk”, gaat Opdecam verder. “Het begin is de inhoudsopgave. De inhoudsopgave brengt structuur in je leerstof, het zorgt voor kapstokken. Eens je een voldoende overzicht van je leerstof hebt, kan je erin duiken.”

Bekijk je eigen lesnota’s

“Focus je niet alleen op het handboek of de slides maar bekijk zeker ook je lesnota’s wanneer je studeert”, aldus Opdecam. “Voor de link tussen het eigenlijke lesmateriaal en wat de docent daarover vertelde. Leer geen nota’s van een andere student. Je zal te veel tijd verliezen in het ontcijferen van iemand anders denkproces.”

Laat je angst achterwege

“Ik word op dagdagelijkse basis gewezen op het feit dat heel veel studenten mijn vak moeilijk vinden”, vertelt professor John Lievens van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Al meer dan twintig jaar doceert hij Statistiek. “Ik kom ook vrij regelmatig oud-studenten tegen die me vertellen over de schrik die ze hadden voor mijn vak. In mijn lessen zeg ik altijd: er zijn je honderden, duizenden studenten vooraf gegaan die er in geslaagd zijn om succesvol af te studeren. Het is dus helemaal niet onmogelijk. Er wordt heel veel aangeboden om je te helpen, maak daar echt gebruik van. Voel zeker ook geen drempel om met een hulpvraag naar het monitoraat te gaan, naar de assistenten of gewoon naar je docent.”

Durf je in te spannen

“Wees niet bang om moe te worden door te werken”, zegt Lievens nog. “De aankomst van de Tour de France is in Parijs op de Champs-Élysées. Je moet niet bang zijn om jezelf intensief in te spannen om een resultaat neer te zetten. Ook wanneer je denkt dat het toch niet meer gaat lukken. Maar, overdrijf daar uiteraard niet in en zorg ervoor dat je met een frisse geest naar je examen komt.”

