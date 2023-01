Eerste hulp bij examenstress. Professoren UGent delen hun beste tips voor de blok: “Begin bij het begin en dat is niet de eerste pagina van het eerste hoofdstuk”

Gent QRF koopt na voormalig FNAC-ge­bouw in de Veldstraat nu ook het Sarmacom­plex op de Korenmarkt: stuk geschiede­nis van 120 jaar oud

Het Sarmacomplex op de Korenmarkt is van eigenaar gewisseld, voor liefst 21 miljoen euro. Dat meldt de nieuwe eigenaar QRF, dat vorig jaar ook al de voormalige FNAC in de Veldstraat kocht. Het Sarmacomplex is 120 jaar oud, en loopt van een stuk in de Donkersteeg over de Koremarkt tot aan de Kortemunt, en steekt helemaal door tot in de Hoogpoort. De winkels die er vandaag gevestigd zijn, zoals Hema en C&A, kunnen gewoon blijven.

