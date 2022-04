Eerste editie van Design Fest Gent van start: tien dagen internationaal toptalent

GENTHoog tijd om u nog eens naar het Designmuseum te reppen, dat is namelijk één van de locaties waar het Design Fest 2022, officieel ‘editie nul’ van start gaat. De grootst opgezette biënnale is voor het designmuseum meteen ook een afscheidsfeestje voor de renovatie. Maar ook in het Industriemuseum, Dada Chapel en langs de Wilde Route kan je het beste internationale design in duurzaamheidsthema ontdekken.

Design, da’s meer dan mooie meubels, dat weten ze in het Design Museum al lang. Daarom zet het allereerste Design Fest in op duurzaamheid, kunst en onderzoek. Drie thema’s die doorheen de tientallen exposities en routes heen geweven worden. Of je nu met klei en de 3D-printer de verloren collectie van een museum gaat inhalen, of ontdekt welke stoffen je met algen kan maken: voor elk wat wils.

Volledig scherm Design Fest Gent: Design Museum © Wannes Nimmegeers

Ga bijvoorbeeld water in al zijn aspecten bekijken in het Design Museum (met als aanrader de motor die op water kan rijden, al mag ie dat officieel niet). Of neem deel aan één van de talloze workshops die op het programma staan. Op het kruispunt tussen design, kunst en wetenschap staat ook een pak verwondering. Zo kan je letterlijk muren leren bouwen met schimmel, of met het pluis uit de droogkast, ontdek je het ‘rode goud van Mexico’ in ‘The Secret of Red’ in het Industriemuseum en kan je naar een letterlijk globale en immense spoel gaan kijken in de monumentale Dada Chapel. Daar kan je meteen ook terecht voor de betere alcohol: Potato Vodka.

Voor editie nul van het Design Fest Gent werken 9 organisaties, hogescholen, universiteiten en kunstcentra samen. Ook op de Maker Faire in Gent wordt er, hoe kan het ook anders, gewerkt rond duurzaam design. “Het moet vooral een feest worden”, zegt curator Siegrid Demuyttenaere. “Met 9 locaties, een designroute, 130 kunstenaars uit alle hoeken van de wereld en een lading workshops over 10 dagen verspreid, kunnen we trots zijn op wat we te bieden hebben. De Biënnale van Venetië is natuurlijk de gouden standaard. Maar wat we vandaag tonen is wereldtop”.

Hier wordt met een 3D-printer een replica gemaakt van museumobjecten die verloren gingen. Aan de hand van een 3D-scan worden ze herbouwd. "Het publiek kan ook met de 3D-printer en het proces interageren".

En soms is het gewoon mooi. Design Fest Gent 2022.

Waterschool M4H+: de motorfiets die op water rijdt - Design Fest Gent

Het rode goud uit Mexico: (The Secret of Red - Fernando Laposse) op Design Fest Gent 2022

Hoe krijgen we textiel duurzaam? Moet kleur telkens hetzelfde blijven? Ontdek het in het Industriemuseum tijdens Design Fest Gent.

Design Fest 2022

22 april tot 1 mei

Een dagticket kost 15 euro (studenten: 8 euro, -18 gratis)

Festivalpas: 40 euro (studenten: 27 euro)