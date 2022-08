Eerste dag Patershol- en Oudburgfeesten succes: “Heel de tijd gezellig druk”

“De hele avond was het gezellig druk in het Oudburg en het Patershol”, bevestigt ook commissaris Eva Houpels van Politie Gent. “Er zijn geen incidenten geweest en we zijn blij om te merken dat de organisatie zich uitstekend aan de afspraken heeft gehouden”. Dat betekent concreet dat de officiële podia en bijbehorende terrassen om 2u ‘s ochtends afgesloten werden. Iedereen hield zich aan die afspraak.

Een precies bezoekersaantal is niet gekend, maar de eerste editie van de feesten post-corona kan wel een succes genoemd worden. Gelukkig maar, want heel even leek het erop dat de Oudburgfeesten niet konden doorgaan. De dekenij had twee jaar geen inkomsten gehad, sponsoren waren weggevallen en ook de subsidie van de stad bleek een twistpunt. Na tussenkomst van Puur Gent en een serieuze inspanning van de dekenij kon er vrijdagavond weer gekeuveld worden bij een mastel, Duvel of pintje en zelfs een cocktail. In herbruikbare bekers natuurlijk.