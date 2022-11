Eerste commissie op verplaatsing kan op veel enthousiasme rekenen: discussie tussen gemeenteraadsleden en buurt op de Arteveldehogeschool

Primeurtje voor Vlaanderen: Gent is de eerste grote stad waar de gemeenteraad zich twee keer per jaar verplaatst naar de bewoners. Voor de eerste keer werd ‘studentenhuisvesting’ als thema gekozen en daar kwam veel volk naar kijken. De 150 plekjes, voor de gelegenheid dus in de Arteveldehogeschool, pal in de studentenbuurt, waren in geen tijd gevuld. Uiteindelijk kwamen zo’n 180 buurtbewoners, studenten, makelaars en politici opdagen. Eerst kwam schepen voor Wonen Tine Heyse (Groen) tekst en uitleg geven bij het Gentse studentenwoningbeleid. Nadien gingen de verschillende groepen in debat, eerst op het podium en nadien aan tafeltjes.

Blokken in de buurt

Het debat werd gevoerd door de verschillende belanghebbenden. Met andere woorden: zowel de studenten als de hogescholen, stad en buurt mochten een vertegenwoordiger opsturen. Zij debatteerden over betaalbaarheid, de mix tussen studenten- en gezinswoningen en grote woonblokken versus studenten in de woonwijken. Er kwamen soms wel opvallende standpunten aan bod. Greet De Brouwere woont bijvoorbeeld al 20 jaar in de Stropstraat. Met de komst van een Upkot-home in de straat hebben ze geen problemen en er is weinig overlast, maar de gemoedelijkheid in de straat is wel wat verdwenen. Niet alle inwoners zitten dus te wachten op megalomane projecten.

Nele Van Hoyweghe van de Gentse Studentenraad mocht haar pleidooi voor een studentendorp, met 80 procent betaalbare ‘basiskamers’ herhalen, betaalbaarheid bleef trouwens het hot topic van de avond. “Dat geldt aan twee kanten”, zegt Sebastien Malfait, verantwoordelijk voor de studentenhuisvesting van de HOGENT. Dat bevestigde ook Evelien Verhulst, ‘kotbazin’ van O My Kot. “Door de kwaliteitsnormen die, terecht, gevraagd worden, is schaal een belangrijk wapen tegen hoge prijzen. Maar ook de mix tussen gewone koten en studio’s is deels wettelijk bepaald”.

Volledig scherm Veel volk op de eerste themacommissie op verplaatsing in Gent aan de Arteveldehogeschool. © svwg

Volledig scherm De tafeldiscussies tijdens de themacommissie op verplaatsing. © svwg

Na het debat kwamen de tafeldiscussies. In een vooraf opgestelde mix van politici, stadsdiensten, makelaars, buurtbewoners, scholen en studenten kon iedereen aan tafel. Dat had soms wat weg van een klasdiscussie of buurtavond, maar in het echt een politicus of buurtbewoner aanspreken overstijgt toch direct het Facebook-niveau. “Zijn er geen gebouwen van hogescholen die leegstaan waar studenten kunnen wonen?”, oppert één buurtbewoonster. “Als de prijzen voor vergunningen om in de stad te rijden, zakken, zal dat ook schelen op de prijs voor nieuwbouw”, klonk het elders. “Moet iedereen eigenlijk wel op kot?”: nuance troef, toch opvallend voor zo’n grote groep.

Met de themacommissie op verplaatsing wil de stad de democratie een beetje dichter tegen de burger brengen. Dat werkt duidelijk, er was enthousiasme genoeg, maar het werd ook meteen duidelijk dat er voor politiek debat vrij weinig ruimte zou zijn. De oplossing voor het kotentekort vonden we niet, maar beleefde discussie was er op overschot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.