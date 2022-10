Eerste ciderfestival in Gent zet Belgische appeltjes op de voorgrond: "Zo'n schoon product verwaarlozen zou zonde zijn”

Wolf and Fox is niet de enige Gentse cider, ook Druug is op zaterdag te krijgen. Een festival oprichten waar de concurrentie kan staan? Is dat niet wat gek voor een klein merk? “Integendeel, we denken dat we vooral op samenwerking moeten inzetten”, zegt Molleman. “Door dit festival leert het grote publiek ons kennen en misschien kunnen we later zelf een brouwerij oprichten waar iedereen dan zijn cider maakt. Nu zijn we allemaal apart afhankelijk van andere spelers”, legt hij uit. “Daarbij maken we allemaal een ander product. Wolf & Fox houdt het midden tussen een Normandisch een Ierse cider, Druug is ... nuja, droger”.