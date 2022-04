Eerste burgerdebat op commissie verloopt sereen en constructief, volgende week maandag beslissing over ‘recht op betogen’

Drie dagen

Het houding van de politie was duidelijk. “Wij zijn heel flexibel, en gaan altijd in overleg, over elke aanvraag", aldus commissaris Patric Joos, diensthoofd openbare orde en beheer evenementen. “Wij hebben nog nooit een aanvraag geweigerd omdat ze niet tijdig was ingediend, en ook capaciteit van de politie gebruiken we nooit als argument om iets niet te laten doorgaan. In Gent is echt heel veel mogelijk. Het is onze zorg dat een manifestatie veilig kan doorgaan, ook voor de betogers zelf. Als wij weet hebben van andere manifestaties of risico’s, overleggen we met de aanvragers over eventuele andere momenten of plaatsen.” Korpschef Filip Rasschaert benadrukte ook dat er een verschil is tussen toelaten, verbieden en tolereren. “En in Gent tolereren we heel veel.”