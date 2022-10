Eerste bier gebrouwen met 100 % Gentse hop: “We deelden plantjes uit aan de buurtbewoners”

GENT Minstens zeven inbraakpo­gin­gen in één straatje in één nacht, bewoners spreken zelfs van 16 feiten: Gentse politie vraagt om zeker aangifte te doen

Een of meerdere verdachten hebben in de nacht van zaterdag op zondag bij minstens zeven woningen proberen inbreken in de August Van Bockxstaelestraat in Ledeberg. Ook in enkele omliggende straten stelde de politie inbraken vast. “Ik ben ervan geschrokken”, klinkt het in de buurt. “Ik woon samen met mijn dochtertje en vriend. Ik wil er niet aan denken dat ze in mijn huis zouden binnendringen.”

20 oktober