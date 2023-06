“Een wachtlijst van twee jaar voor transgenderzorg? Dat is dodelijk”: Pride is a protest trekt door de stad op belangrijke ‘verjaardag’

Een vijftigtal manifestanten verzamelde op woensdagavond bij het Coyendanspark voor een manifestatie door de stad. Op 28 juni is het 54 jaar geleden dat in New York de Stonewall-rellen ontstonden, het is een belangrijke dag voor lgbtq-rechten. “Ook vandaag is er nog een lange weg te gaan, zelfs als we op papier gelijk zijn”, klinkt het bij de organisatie.