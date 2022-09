Eén van de oudste scoutsgroepen van België krijgt eindelijk nieuwe lokaal, na meer dan 60 jaar in een oud kippenhok

GENTDe HDB Scouts van Gentbrugge krijgen na een 60 jaar logeren in een oud kippenhok een nieuw lokaal voor hun jonggidsen. De Hubert De Bruycker-scouts kregen het oude lokaal in 1962 van de parochie en lapten het regelmatig op, maar het werd hoog tijd voor iets nieuws.

De HDB-scouts hebben intussen drie gebouwen en kregen van de stad een investeringssubsidie van 115.000 euro. Het is duurzaam en goed geïsoleerd en het heeft een groendak, ideaal voor een scoutsvereniging met andere woorden. De verwarming is trouwens ook in orde, heel belangrijk met de huidige energieprijzen. Er wordt namelijk met lucht-warmtepompen gewerkt en er komen 10 zonnepanelen op het dak.

De scouts staken zelf de handen uit de mouwen, gelukkig heeft de oud-leiding heel wat bouwervaring. Architect Peter Geldof is zelf oud-leiding en hij is betrokken bij alle bouwprojecten van de scouts in de afgelopen 20 jaar.

“Vanuit de stad ondersteunen we jeugdbewegingen op verschillende wijzen: van subsidies voor werking, lokalensubsidies tot ondersteunen van de koepels. De Scouts kreeg voor de bouw van dit lokaal een investeringssubsidie. Maar het is toch vooral door hun engagement, door de leiding, de lokalenvzw, de ouders en de kinderen, dat dit gebouw er staat en het jeugdwerk zo leeft in Gent”, zegt schepen Hafsa El-Bazioui, verantwoordelijk voor Facilitair Management.

De nieuwe gebouwen gingen open op zondag 18 september, da’s de jaarlijkse startdag van de HDB Scouts. Het is één van de oudste scoutsgroepen van België, al zaten ze oorspronkelijk gehuisvest in de Kliniekstraat. De groep is genoemd naar een oudstrijder uit de Eerste Wereldoorlog. Hij was een vrien van één van de oprichters.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.