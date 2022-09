Een pizza met scampi of pasta pesto voor of na de film? Kinepolis Gent krijgt Italiaans restaurant

Het is gebeurd, het contract is getekend. In het voorjaar van 2023 komt er een Italiaans restaurant op de site van Kinepolis Gent: de vierde vestiging van Giuliano Ristorante. “Gekend voor haar eerlijke keuken, sfeervolle inrichting en vlotte bediening”, aldus Giuliano Bruno, de man achter Giuliano en andere restaurants, brasseries en hotels. In 2014 opende de Limburgse ondernemer de eerste vestiging van Giuliano Ristorante in Maasmechelen, erna volgden restaurants in Hasselt en Genk.

“Het is daar altijd tutto esaurito, vollen bak”, glundert Bruno. “Zowel ’s middags als ’s avonds, zowel binnen of op het terras. Reden genoeg om de succesformule verder uit te breiden naar de rest van het land én het buitenland.” Bruno mikt op één tot twee nieuwe vestigingen per jaar. Als eerste staat de site van Kinepolis in Gent op de agenda.

Volledig scherm Op de site van Kinepolis Gent komt een Italiaans restaurant. © Wannes Nimmegeers

Dinner and a movie

Giuliano en Kinepolis zijn geen onbekenden voor elkaar. De vestiging in Hasselt is ook op de site van de bioscoopgroep gelegen. “Voor Kinepolis Hasselt is Giuliano al een paar jaar een vaste waarde”, geeft Christophe Eyssartier van Kinepolis mee. “We zijn er zeker van dat ook het Gentse publiek zal smullen van hun authentieke Italiaanse gerechten. Heel veel klanten combineren een bioscoopuitje met een restaurantbezoek. Wat ons betreft zijn Kinepolis en Giuliano een match made in heaven.”

Bruno investeert maar liefst 1,5 miljoen euro – samen met zijn vennoten Ramona Klee, Massimo Pagnotta en Sandro Rossetti – om het nieuwe restaurant in Gent aan te kleden en uit rusten. Er zal een open keuken komen en plaats zijn voor 185 gasten. Hoe het er verder zal uitzien, dat is nog even afwachten. Intussen kan je al dromen van ravioli tartufo, spaghetti ai frutti di mare, pizza prosciutto en andere klassiekers die er op de kaart zullen staan.

