Eén minuut stilte op Gentse scholen voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Nadat ze hun legohuisje hebben aangesloten aan het ‘dorp’, houden de 350 leerlingen van basisschool Nieuwen Bosch in Gent een minuut stilte. Een actie waarvoor werd opgeroepen in alle Gentse scholen. Met hun legohuisje dragen ze ook ‘een steentje bij’.

Het puin is nog niet geruimd en de ravage wordt nu pas duidelijk. De naschokken worden ook in de Gentse klasjes gevoeld, zo blijkt in Nieuwen Bosch. De 350 leerlingen daar maakten legohuisjes om een dorpje te maken, als symbolische steunactie voor de slachtoffers. Nadien volgt een minuut stilte, al blijkt dat een beetje moeilijk. Het is niet evident: stil blijven bij de indrukwekkende beelden die nog alle dagen op ons afkomen. Veel kinderen hebben familie of vrienden in Turkije of Syrië. De nood aan een gemeenschappelijke actie was voelbaar.

Volledig scherm Een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrie, op basisschool Nieuwenbosch in Gent. © svwg

Daarom kwam ook schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) een kijkje nemen op Nieuwen Bosch, met haar eigen huisje om aan in het dorpje te zetten. “We zijn allemaal erg verdrietig over wat er gebeurd is, hoe voelt dat voor jullie”, ging Willaert in gesprek. De leerlingen uit de derde kleuterklas zijn, onder leiding van juf Veri, al enkele weken regelmatig met het onderwerp bezig. “Dit huisje is voor Turkije, om te helpen”, klinkt het daar.

“Deze natuurramp en vooral de gevolgen ervan raken kinderen diep, vooral als ze familie of kennissen hebben in de getroffen gebieden. Het is mooi dat kinderen en jongeren steun kunnen bieden en vinden bij elkaar en dat ze een hart onder de riem kunnen steken van de getroffen gemeenschappen”, vatte Willaert nog samen. Het legodorp wordt daarom ook centraal in de schoolveranda geplaats. Zo blijft de steun ook staan.

