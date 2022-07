Eén miljoen fietsers op 7 maanden tijd aan de Visserij

Hele zomer lang: openlucht­ci­ne­ma in eeuwenoud slotkloos­ter

Wil je de zomer ten volle beleven? Passeer dan zeker eens bij Cinema Theresia, elke woensdag in de binnenkoer van een eeuwenoud slotklooster in het centrum van Gent. Want wat is er zomerser dan een film kijken op groot scherm in openlucht? Het beste van allemaal? Het kost amper 5 euro.

11 juli