Eén loket voor internationale onderzoekers en een ‘zoekjaar’: De Moor komt pakket maatregelen voorstellen aan UGent

Van de zowat 2.000 internationale onderzoekers die elk jaar aan de UGent werken, komt de helft van buiten de Europese Unie of Europa. Chinese, Latijns-Amerikaanse en onderzoekers uit de Verenigde Staten: allemaal moeten ze een stevige papierwinkel invullen om hier legaal te kunnen wonen. Om de internationale samenwerkingen te bevorderen, en zo de innovatie die zo belangrijk is voor België een zetje te geven, komt er nu één digitaal loket waar de onderzoekers met al hun administratie terecht kunnen.

Daarnaast krijgen onderzoekers nu ook een ‘zoekjaar’. De meeste onderzoekers komen naar België voor ongeveer vier jaar, nadien moeten ze in principe terug naar hun land van herkomst of de volgende opdracht. “Net op een moment dat heel feestelijk zou moeten zijn, wordt het een logistieke puzzel”. Vanaf januari hebben de medewerkers het recht om in België te werken, gedurende een jaar. Zo kunnen ze zich op de (Belgische) arbeidsmarkt oriënteren. “Zo hopen we heel wat talent aan boord te houden”. In een derde maatregel worden universiteiten aangemoedigd om internationaal beter samen te werken, bijvoorbeeld voor korte onderzoeksprojecten.

Michel Tison, de decaan van de rechtenfaculteit, was samen met de andere Belgische faculteiten voorstander voor een meer heldere en transparante wetgeving. “Nu was het zo dat onderzoekers van buiten de EU hier dan wel konden landen. Maar zodra ze voor enkele dagen naar pakweg Parijs moesten voor een conferentie, volgde weer een uitdagende proces voor een nieuwe VISA-aanvraag. Dat willen we ten allen koste vermijden”.

Felipe Rodriuez Silvestre is afkomstig uit Chili.

De Moor studeerde en werkte zelf aan de UGent, aan de rechtenfaculteit, waar ze haar doctoraat behaalde. “Op een bureau van 8 doctorandi waren er 6 studenten uit het buitenland, dus ik begrijp heel goed waar deze nood vandaan komt”, getuigde ze.

Enkele onderzoekers van de rechtenfaculteit waren afgezakt naar het rondetafelgesprek van De Moor. Felipe Rodríguez Silvestre is sinds 2020 aan de slag bij de UGent. “Op zich kon ik bij de UGent zeker terecht voor mijn zorgen rond de administratie. Het was niet gemakkelijk, maar omdat ik ook al eerder in Nederland had gestudeerd, ging het relatief vlot”. Rodríguez Silvestre is afkomstig uit Chili, voor hem zou zo’n digitaal loket wel handig zijn. “Wat wel lastig blijft is dat mijn vrouw hier wel legaal kan verblijven, maar niet mag werken”. Daar kon De Moor een geruststellend antwoord op geven: die wetgeving is intussen ook goedgekeurd.

Zijn collega Lou McDonough-Monroy woont nu twee maanden in België. Hij is afkomstig uit Mexico maar studeerde eerst in Den Haag en kwam toen naar België om maritieme wetgeving te bestuderen. “Het gaat hier al een stuk sneller dan in Italië of Frankrijk, maar je moet veel diensten aflopen en daar kruipt veel tijd in. Hopelijk is het digitale loket daarv

