Een lekkere hap bestellen? Ontdek hier waarom je dan bij Pizza Pisa moet zijn

• Klant is koning

Dat de eigenaar van Pizza Pisa ervaring heeft in de horeca is een understatement. Het familiebedrijf ontstond in 1990 in Italië en is later van grootvader overgegaan naar vader en kleinzoon. Die laatste heeft het in Gent verder uitgebouwd. Klant is voor hem koning. Wil je een pizza met wat extra garnering? Geen probleem, dat komt in orde. Na een paar bestellingen hoef je het zelfs niet meer te vermelden.