Eén jaar cel geëist voor mama die zoontje van zes meeneemt op plundertocht in Gentse winkelstraten: “Ik heb te weinig geld, dus steel ik”

Gent Popkoning klaar voor het rusthuis: “Alle gekende typetjes samen, maar dan in een rolstoel, en Nicootje komt op bezoek”

Popkoning Jean-Pierre Maeren heeft de coronajaren grotendeels doorgebracht in zijn atelier, al hij heeft uiteraard wel gespeeld op de momenten dat het mocht. Maar Maeren is dus meer dan klaar voor een volledig nieuwe show, die hij tijdens de Gentse Feesten uiteraard in Gent zal brengen. Oost West, T(e)Huis Best heet die, en het wordt weer gieren, lachen en brullen.

8:42