Een hele week witte worst in 20 Gentse zaken. Monsieur Boudin zet zijn artisanale lekkernij in de kijker

Daar heeft Gentenaar Jeroen Tavernier voor gezorgd, die als ‘Monsieur Boudin’ ambachtelijke witte pensen maakt. “De boudin blanc is dé guilty pleasure van heel wat Belgen, dus leek het mij leuk om deze oeroude klassieker een nieuwe invulling te geven", zegt hij. Zijn bedoeling is om mensen nieuwe gerechten te laten proeven, met witte pens erin verwerkt. Dat kan dus gefrituurd, zoals bij Frituur Tartaar, of zelfs in combinatie met Japanse smaken. Burgemeester Mathias De Clercq is alvast fan. “Ne wust is meer dan ne wust”, vindt hij. “Het is typisch Gents om aan zo'n traditioneel gerecht een nieuwe twist te geven, en dat is alweer een stap vooruit op de culinaire kaart. En ja, ik ben zelf ook zot van boudins.”