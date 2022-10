Een glazen koepel, een bistro en een grijpmachine: zo ziet de nieuwe veganistische superette van Gent er vanbinnen uit

Gent Uitbater Gentse nachtwin­kel sluit klant op in winkel en probeert haar te kussen: “Hoe moeilijk kan het zijn? Nee is nee”

De uitbater van een nachtwinkel in de buurt van het Sint-Pietersplein riskeert een celstraf van 10 maanden wegens het aanranden van de eerbaarheid van een studente. Het slachtoffer was aan de praat geraakt met de man in zijn winkel, wat bij hem de indruk wekte dat er iets meer in zat. Terwijl ze nog in zijn winkel was, sloot hij de deur en probeerde hij haar niet veel later te kussen.

