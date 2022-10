Eén gewonde bij kop-staartbotsing met drie auto’s in Desteldonk

Ter hoogte van het kruispunt aan de Kennedylaan en Lange Mate was er dinsdagmorgen omstreeks 5.30 uur een kopstaartaanrijding tussen drie auto’s. “Eén bestuurder had pijn aan de borst en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is echter geen sprake van levensgevaar. Door het ongeval ontstond er enige verkeershinder, maar tegen 6.50 uur was de rijbaan opgekuist”, aldus politiewoordvoerder Dirk De Sutter.