Een eenhoorn, een zwaan, een flamingo, heel veel bootjes en kajaks: zo vragen de Gentenaars voor meer open zwemwater

“Het was afwachten wat het ging worden, maar we zijn heel blij met het weer en de opkomst”, zei Katrijn Van den Broeck van Waterland terwijl ze naar een Houtdok vol bootjes, kajaks en plastic dieren keek. Dobberdag werd twee keer uitgesteld, de eerste keer door onweer, de tweede keer door blauwalg in het water, maar zondag kon het eindelijk doorgaan.

Door in grote getale aanwezig te zijn in het water aan het Zeppospark, wilden Waterland vzw en Dokano duidelijk maken dat er nood is aan meer proper en open zwemwater in Gent. Aan plekken waar de Gentenaars verkoeling kunnen zoeken in de zomer, buiten de overbevolkte Blaarmeersen. Het Houtdok is daar een ideale plek voor volgens de organisatoren. Zodra het warm is komen mensen hier zwemmen, maar eigenlijk is het nog verboden, en daar moet verandering in komen.