Een collectie om trots op te zijn: Ana (65) heeft de afgelopen decennia meer dan 3.000 kerstfiguren verzameld

GentVan de keuken tot de slaapkamer: overal staan er miniatuur-figuren in Ana Marques (65) haar huis. In de kelder staan er nog honderden dozen die ze elk jaar naar boven haalt om een gigantische kerststal mee te bouwen. “Of mijn man er nooit genoeg van heeft? Integendeel, hij komt dikwijls naar huis met nieuwe figuren”, glimlacht ze.

Op elke vensterbank, op elke kast, op elke plank staan ze: figuren die eigenlijk thuis horen in een kerststal. Ana begon ze decennia geleden te verzamelen, toen haar kinderen nog klein waren. “We zetten toen elk jaar samen een kerststal op. In het begin was dat altijd een traditionele stal, maar later voegde ik ook Afrikaanse en Aziatische figuren toe. De kinderen vonden dat zo fantastisch, dat ze hun vriendjes uitnodigden om te komen kijken. Voor ik het wist kwamen hele gezinnen langs om het te zien.”

Hoe meer bezoekers er kwamen kijken, hoe groter de stal werd. Ana - een gepensioneerde Euro-functionaris - kocht figuren van rommelmarkten, tweedehandssites en kringloopwinkels, maar haar man bracht ze ook regelmatig mee van zijn vele zakenreizen. “Mijn man Guido was professor economie en is nog steeds directeur Internationalisering aan de UGent. Hij nam altijd figuren mee vanuit het buitenland en kreeg ze ook regelmatig cadeau van zijn internationale contacten.”

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm Afrikaanse figuren. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Aziatische figuren. © Wannes Nimmegeers

Een huis vol

Zo komt het dat Ana haar bijzondere verzameling erg divers is: ze heeft traditionele figuren uit Peru, Portugal, Zuid-Korea, China en zoveel andere landen. Sommige figuren zijn maar een paar centimeter groot, andere komen tot aan haar knie. “in totaal heb ik zo’n 1.200 menselijke figuren, meer dan 400 dieren en 300 huisjes. En dan zijn er nog de attributen zoals bomen en struiken. Daar heb ik nog zeker tien volle tassen van.”

In 2015 en 2016 stelde Ana een groot deel van haar figuren tentoon in de Sint-Baafskathedraal in Gent. Het bisdom had haar gevraagd om een grote kerststal te installeren voor enkele weken. “Er zaten personages, attributen en gebouwen bij van over de hele wereld”, blikt Ana terug. “Ik heb het maar twee jaar gedaan omdat het daarna niet meer haalbaar was met het circulatieplan. 250 dozen versleuren lukt enkel als je vlakbij de kerk kan staan, niet als je mijlenver geparkeerd staat.”

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm De kerststal van dit jaar. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Figuren uit Peru. © Wannes Nimmegeers

Pracht en praal

Wel zet ze nog elk jaar een grote kerststal op bij haar thuis. Elke keer met andere figuren, huizen en dieren. “Dit jaar heb ik twee stallen gemaakt”, zegt de Gentse met Portugese roots trots. “De grootste is 5 meter breed en bevat Amerikaanse, Afrikaanse, Europese en Aziatische figuren. De stal tegen het raam bestaat uit Franse figuren, en is enkel te bewonderen van buiten.” Sommige figuren bewegen zelfs, zoals een vrouw die kleren was, een man die potten bakt en een man die zijn hoed afneemt. Je hoort het getik vanaf dat je de kamer binnenkomt, net zoals het gezellige gezoem van de sfeerlichtjes tussen de figuren.

“Wat hier uitstaat, is maar de helft van mijn collectie”, zegt Ana terloops. “Op zolder, in de kelder en in de garage staan er nog tientallen dozen vol figuren. Sommige dragen een heel verhaal met zich mee. Zo zit er een stal tussen van de president van Namibië en figuren van rectoren van verschillende universiteiten.” Vorig jaar kwamen zo’n 300 bezoekers naar Ana haar huis om de stal te bewonderen. Vrienden, buren, familie, kennis en vrienden van. Er zijn zelfs al hele klassen komen kijken. “De kinderen zijn altijd gefascineerd door de dieren, maar de volwassenen genieten er even hard van”, besluit Ana.

Wil je de stal zelf eens zien dit jaar? Dan kan je een mailtje sturen naar fam_vanhuylenbroeck@hotmail.com.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Het Aziatische deel van de kerststal. © Wannes Nimmegeers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.