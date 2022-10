Een bedankje voor de kinderverzorgers: “Dat ze hier maar eens een dagje komen werken, de ministers”

Een tiental crèches in het Gentse, zowel in de privé als van de stad en zowel stibo’s als kinderopvangen, kregen op woensdag bezoek van Marianne. De vrouwenbeweging van de PVDA zet zich in voor de rechten van de kinderverzorgers, maar woensdag is het feest. Dus werden er chocolaatjes, bloemen en vooral veel knuffels verdeeld. “Wij doen onze job keigraag, maar de ministers zouden hier eens een dagje moeten komen werken. Met al die kindjes zouden ze wel andere beslissingen nemen”, klonk het strijdvaardig.

De kinderopvang zit in het oog van de storm: België heeft van de buurlanden de hoogste verzorger per kind-ratio: tot 9 kinderen per personeelslid, waar het in Nederland 4 is. De sector kreunt al jaren onder de werkdruk, zeker na de coronacrisis klinkt het op vele plaatsen dat het een vicieuze cirkel van vervangingen en ziektes wordt. “Mensen worden ziek door de hoge werkdruk en blijven ook langer ziek. Zodra een collega terugkomt, bezwijkt er wel een andere onder de druk”, klinkt het bij één van de verzorgsters. Toch blijft de goesting er. “Zo’n kleintje op je arm, dat blijft me gelukkig maken”.