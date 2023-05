Edgar (74) laat het leven bij tragisch ongeval met caravan in Gent: “Hij had soms een grote mond, maar ook een hart van goud”

Lezersbijdrage Onderne­mers uit Wondelgem nemen je mee op wandelva­kan­tie naar plekken weg van het massatoe­ris­me met NOMADventu­re

Ben jij op zoek naar een avontuurlijke wandelvakantie maar wil je liever niet in massatoerisme terechtkomen? Dan is NOMADventure echt iets voor jou. De reisorganisatie zag het licht in 2021 en werd opgericht door Joenah (29) en Bram (31) uit Wondelgem in samenwerking met hun goede vriend Vince (32). Deze zomer neemt het reisgezelschap je mee naar minder bekende plekjes in Georgië en Kazachstan.