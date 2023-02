Eddy en Tania sluiten 43 jaar oude slagerij: “Niet meer tachtig tot negentig uur per week werken”

Slagerijen zoals Dessein, zo zijn er nog maar weinig in Gent. Voor Eddy was het de wereld waarin hij opgroeide: zijn vader Lucien kwam uit een gezin van tien kinderen, waarvan er drie slager werden. In 1963 startte Lucien en zijn vrouw Marie Louise hun eigen slagerij op in de Zonder-Naamstraat in Gent, in 1979 openden ze een tweede winkel in De Pintelaan.

“Eddy heeft daar jarenlang onder zijn vader gewerkt”, zegt zijn vrouw Tania. “Vanaf zijn vijftien jaar. In 1990 hebben we de winkel samen overgenomen. Tot op de laatste dag maakten we heel veel zelf, met heel veel trots, maar in december hebben we de deuren definitief gesloten. We gaan nog niet met pensioen, daarvoor zijn we nog te jong, maar we slaan wel een andere weg in. Zodat we niet meer in het weekend of tachtig tot negentig uur per week moeten werken.”

Traantjes gevloeid

Ondanks dat het slagerskoppel uitkeek naar meer rust, viel het afscheid zwaar. “Op de laatste dag hebben we nog een afscheidsdrink georganiseerd voor trouwe klanten en leveranciers. Daar zijn toch wat traantjes gevloeid, langs weerskanten van de toog. Dat was een emotioneel moment.” Er blijven dan ook maar weinig gelijkaardige slagerijen over in Gent.

In de familie

In de zomer van 2021 sloot een andere bekende slagerij op de Kortrijksesteenweg de deuren, de winkel van Eddy zijn broer. “Mijn vader was die slagerij begonnen in 1984, nadat hij de winkel in de Zonder-Naamstraat had gesloten in 1981", vertelt Eddy. “In 1990 hebben Tania en ik de slagerij overgenomen in de De Pintelaan. Mijn broer Didier en zijn vrouw Nathalie hebben later de winkel vlakbij het station overgenomen en er later nog een bakkerij aan toegevoegd.”

Didier en Nathalie stopten net zoals Eddy en Tania terwijl ze nog geen zestig zijn. Ook zij maakten nog heel veel zelf, wat voor lange uren zorgde. En ook zij besloten om een volledig andere richting in te slaan voor ze met pensioen gaan, met een groot verlies voor Gent tot gevolg. Maar gelukkig is er nog de slagerij van Filip Dessein – de neef van Eddy en Didier – en Claudine Dumont in Gentbrugge.

Die slagerij werd zestig jaar geleden opgestart door Filip zijn vader, de broer van Eddy zijn vader, en werd dertig jaar geleden overgenomen door Filip en Claudine. “Wij denken nog niet meteen aan stoppen”, klinkt het daar. “Ook wij bereiden nog heel veel zelf en we verkopen ook brood, belegde broodjes en groenten.” Wie de bereidingen van Dessein echt niet kan missen, weet dus waar naartoe.

