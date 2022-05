Eddy (52) wordt wakker en ziet inbreker in zijn veranda staan: “Mijn hart bonsde in mijn keel”

Eddy H. en zijn echtgenote wonen in de Sulkystraat in Sint-Amandsberg bij Gent. “Ik kon in onze slaapkamer boven de slaap niet vatten door de warmte en besloot rond middernacht om in de koelere woonkamer te liggen. Toen mijn wekker om 5 uur ging, stond ik op. Vroeger dan normaal, maar voor mijn werk bij stad Gent beginnen wij altijd wat vroeger als het heel warm is”, vertelt Eddy. “Terwijl ik de slaap nog uit mijn ogen wreef, zag ik ineens een donkere gedaante in onze veranda staan. Op het eerste zicht was het een jongeman, zo'n 1.75 meter groot, die er aan het rondneuzen was. Hij had ook een kap op zijn hoofd, waardoor ik verder geen beschrijving kan geven over zijn uiterlijk.”