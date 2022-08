Duivennest, gebouwd op Vlasmarkttoren tijdens Gense Feesten, gered door Charlatan: “We hebben het in onze struik gelegd”

Gent Gurbet en Birol openen frituur in Langemunt: “Onze blikvanger? Het terras achteraan, aan het water”

Heel wat frituren in Gent, maar de nieuwe van Gurbet Cetinkaya (39) en Birol Yüksel (42) springt er toch bovenuit. Niet alleen omwille van de lekkere frietjes of omdat het pal in het centrum gelegen is - in de Langemunt - maar ook omdat je achteraan een prachtig terras hebt. Want verse frietjes eten met zicht op de Kraanlei, dat is de beste saus.

16:23