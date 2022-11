Dubbele inbraak in Oostakker op klaarlichte dag: politie start onderzoek

Gent Spontane staking bij De Lijn nadat chauffeur kopstoot kreeg: busdien­sten in Oost-Vlaanderen sterk verstoord

Naar aanleiding van een ernstig geval van agressie donderdag aan de Dampoort in Gent heeft een aantal chauffeurs het werk neergelegd. “Bij een wissel van het stuur kreeg een chauffeur een kopstoot”, vertelt Bart Reyns van het ACV. “Vorige week was er nog een gelijkaardig incident in Brugge. Dat komt binnen bij het personeel.”

10:42