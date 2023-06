Druppelkot zonder vergunning opgezet bij Sint-Jacobs. “Niet om ambetant te doen, gewoon om het te kunnen herstellen”

Tilke (27) is blij met 20 dagen betaald ‘transitie­ver­lof’ van Stad Gent: “Behande­ling is géén luxepro­duct, maar voor trans personen noodzake­lijk”

Stad Gent zal binnenkort 20 dagen betaald verlof garanderen voor ambtenaren die in transitie zijn. Tilke Wouters (27) is transgender, queer en non-binair. Sinds enkele weken is Tilke in transitie. “Ik wil graag een mastectomie (waarbij het borstweefsel wordt verwijderd, red.). Maar specialisten werken vaak enkel tijdens de kantooruren, waardoor ik verlof moet vragen om naar die afspraken te kunnen. Met deze regel ben ik niet meer afhankelijk van de goodwill van mijn chef.” Toch klinkt er ook kritiek.