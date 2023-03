Drukke vrijdagavondspits, meer dan halfuur aanschuiven aan Dampoort

Spoorloze cannabis­kwe­ker uit Sint-Mar­tens-La­tem duikt na 10 dagen op: “Hij was volledig uitge­droogd”

De jongeman die in Sint-Martens-Latem zo'n 500 cannabisplanten kweekte en daarna spoorloos verdween, is opgepakt. Zijn vader had zelf de politie verwittigd, nadat hij zijn zoon al enkele dagen niet meer had gehoord of gezien. Tien dagen speurwerk leidden uiteindelijk naar... het station Brussel-Noord.