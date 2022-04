Druk kruispunt op Gentse stadsring krijgt nieuwe lichtenregeling

Gent Een hele week witte worst in 20 Gentse zaken: Monsieur Boudin zet zijn artisanale lekkernij in de kijker

De aftrap werd gegeven in Frituur Tartaar in centrum Gent, maar er zijn ook zaken als Golden Gai, Ottomat, Homblé en Jour de Fête die deze week aan de slag gaan met witte pensen. Logisch ook, want deze week is voortaan jaarlijks de Week van de Boudin.

19 april