Druk gebruikte reizigerstunnel aan Gent-Sint-Pieters twee weken afgesloten

Fietsers en wandelaars wees gewaarschuwd. Van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart is de ‘fototunnel’, de tramtunnel, aan het station Gent-Sint-Pieters een week lang afgesloten. Die tunnel is een druk gebruikte route, vooral door studenten uit de naburige scholen en de Hogent Campus Schoonmeersen.

Bij de werken wordt de verlichting achter de fotowand hersteld. Een aannemer haalt alle lichtbakken weg. In de week van 20 maart worden die bakken teruggeplaatst. Hierdoor is de tunnel ook van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Tijdens de werken kunnen voetgangers de andere kant van het station steeds bereiken via de tunnels in het station of via de Timichegtunnel. Die laatste bevindt zich ter hoogte van de ingang van de ondergrondse parking. Voor autoverkeer is er tot slot geen probleem. De ‘fototunnel’ is immers nooit toegankelijk voor wagens.