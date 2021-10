Drugdealer betrapt met vier zakken cocaïne: “Ik zit in schuldbemiddeling, in grote hoeveelheden is dat goedkoper”

Gent De Kijk van Kurt: “Over Pippa en Elina”

20 oktober Wat was ik de afgelopen dagen weer jaloers op mijn hond. Ik krijg nochtans net zoals het lieve beest op tijd en stond lekker eten voorgeschoteld en ook qua genegenheid van haar vrouwtje heb ik niks te klagen. Mijn jaloezie zat hem in het feit dat mijn viervoeter geen krant kan lezen. Pippa, zo heet mijn hond, hoeft zich dus geen zorgen te maken over de toekomst van Elina Roelens, een dame van 85 die vernam dat ze moet verhuizen uit haar sociale woning in Meulestede. Na de bewoners van de Bernadettewijk en het Westveld worden nu ook bewoners van twee woonblokken in de Marseillestraat hun flatje uitgejaagd. Sociale woonmaatschappij - dat eerste woord lijkt me dringend aan vervanging toe – Volkshaard gaat 72 woningen verkopen omdat renoveren te duur is. Ik kan me niet voorstellen dat dit voor de toekomstige eigenaar goedkoper zal zijn. Noch zie ik het gebeuren dat er luxeappartementen van zullen worden gemaakt. Even schrijnend als het feit dat ze moet verhuizen en dus haar buren en sociale leven kwijt raakt, is het nieuws dat Elina door het overlijden van haar man geen recht meer heeft op een woning met twee slaapkamers. Het recht om heel haar leven huur te betalen en bij te dragen aan de maatschappij had ze wel. Volkshaard noch de politiek houden zich bezig met Elina, die zijn te druk bezig met naar elkaar te wijzen. “Er zijn teveel maatschappijen” zegt minister Diependaele. “Wij hebben het geld niet om de woningen te kopen” zegt schepen van wonen Heyse. Elina is er vet mee. Zij mag op haar gezegende leeftijd op zoek naar een nieuwe stek. Aan de andere kant van de stad werd ongeveer op hetzelfde moment de Arsenaalsite van de NMBS voor tientallen miljoenen verkocht, zonder ook maar de minste garantie dat er een perceeltje voor sociale woningen zal dienen. Mijn hond kan het niet schelen, vandaar mijn jaloezie.