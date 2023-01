Droomrenovatie van Eva en Gert loopt uit in een nachtmerrie: “Als het regent, komt het water uit het keukenplafond”

Je reinste nachtmerrie, dat is een goede manier om de totaalrenovatie van Eva Beys (40) en Gert Planckaert (39) te omschrijven. Een nagelnieuw maar inzakkend dak, vloerverwarming die niet werkt en water in alle kamers, terwijl de aannemer zich van krommenaas gebaart. Een half jaar nadat het huis eigenlijk moest opgeleverd worden, verkast het koppel dan maar tijdelijk naar een appartement. “Maar ook daar moeten we huur betalen, de kosten blijven dus oplopen”.

Grondig te werk

Zes jaar geleden kochten Eva en Gert het huisje vlak aan de Gentbrugse Meersen. “We hebben er eerst zelf veel aan gewerkt maar kochten het voor de locatie. Omdat we een energiezuinige woning wilden, spaarden we de jaren nadien voor een totaalrenovatie. We nodigden verschillende aannemers en architecten uit, diegene waarmee we in zee gingen toonde ons zelfs een afgewerkt woning. Dat kan je toch niet faken”, zucht Eva. Schijn bedriegt, blijkbaar.

Want al snel gaat het mis. “In principe moesten de werken starten begin februari 2022. We hebben ons nog moeten reppen om de afbraakwerken, die we zelf zouden uitvoeren, rond te krijgen. Maar het bleef stil, pas midden maart verschenen de eerste mensen op de werf. We zagen toen al wel dat het mis ging: er is geen enkele keer zelfs maar een week doorgewerkt. Dan kwamen ze twee dagen in de week, of zagen we eens iemand die twee uurtjes kwam werken. Het verkeerde materiaal of personeel dat niet wist wat ze kwamen doen: noem maar op.”

De handen uit de mouwen

De vooropgestelde datum van eind juni nadert al snel. “Hij bleef bij hoog en bij laag volhouden dat het af ging zijn, maar niet dus. Dubbel zuur, want Gert had twee maanden ouderschapsverlof opgenomen om de afwerking te doen. Dat is dus ook al niet gelukt. Het zou eind augustus worden, maar door de aanhoudende regen toen liepen alle kamers onder water. We hebben een harde deadline gesteld van half september, maar ook toen was er niemand te zien. Toen hebben we er zelf maar voor gezorgd dat de zolder, slaapkamer en badkamer iets of wat in orde stonden.”

Op dat moment nemen Eva en Gert ook een advocaat in de hand. “De aannemer is intussen de hele tijd om geld blijven vragen. Toen we dat niet meer wilden doen omdat het werk zo slecht gedaan bleek, heeft hij ons afgedreigd en gezegd dat hij alles dan zou afbreken”. Ironisch want bij een technische expertise blijkt dat alle werken zo goed als afgebroken zullen moeten worden. “Want geen aannemer zou het zich riskeren om dit aan te nemen zonder het eerst af te breken”.

Crowdfunding

En dus zitten Eva en Gert zonder spaargeld, zonder huis én met een mogelijk lang lopende juridische procedure. “Het is slopend”, zegt Eva. “We hebben nu gelukkig een tijdelijk onderdak gevonden, zodat onze kindjes voor het eerst in een jaar ook wat stabiliteit kunnen krijgen. Maar wij zijn radeloos, het gevoel van machteloosheid is bijna niet te omschrijven.”

Omdat het moeilijk is om in te schatten hoe en of Eva en Gert iets van hun spaarcenten terug zullen zien, heeft het koppel dan ook een crowdfunding opgericht. “Het voelde wat egoïstisch, maar wij hebben twee kleine kinderen en een huis waar je in de keuken kan douchen als het buiten zwaar regent. De steun die we hebben gekregen, dat verbaast ons. Waar het moet voor dienen? Stel dat de aannemer failliet gaat, dan kunnen we ons huis misschien toch nog gedeeltelijk afwerken, zo snel mogelijk. Als onze schade vergoed wordt, dan schenken we dat bedrag aan het goede doel. Misschien wel aan mensen die in een vergelijkbare situatie zitten als de onze.”

Tot dan is het hopen dat het niet te hard regent en uitkijken naar het einde van de procedure. “Eigenlijk willen we niet veel. Gewoon ons huis terug”.

Je kan Eva en Gert steunen via hun crowdfunding.

