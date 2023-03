Dronken man veroordeeld tot 100 uur werkstraf na zinloos geweld tegen Gentse agent: “Hij heeft me waarschijnlijk ‘vreemdeling’ of ‘mietje’ genoemd, maar dat weet ik niet meer”

Een dronken man die bijna anderhalf jaar geleden een man, die rustig een frietje zat te eten op het Walter De Buckplein, in elkaar sloeg, is maandag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. Het slachtoffer, aan de slag bij de Gentse politie, kreeg een schadevergoeding toegekend. “Ik liet het aan mij voorbijgaan, maar hij bleef me maar belagen”, aldus het slachtoffer.

“Hij heeft me waarschijnlijk ‘mietje’ of ‘vreemdeling’ genoemd, maar dat weet ik niet meer.” Een opmerkelijke poging van de geweldenaar om zijn feiten te kaderen, maar het heeft niet mogen zijn. De rechter veroordeelde hem maandag tot een werkstraf van 100 uur (of een vervangende celstraf van tien maanden) wegens brutale feiten van zinloos geweld.

Frietje eten

“Walter De Buck zou het allerminst kunnen smaken wat er op zijn plein gebeurd is”, omschreef advocaat Walter Van Steenbrugge de feiten. In de nacht van 23 op 24 oktober 2021 zat zijn cliënt een frietje te eten op het Walter De Buckplein, toen er plots een dronken man passeerde. Die begon uit het niets ruzie te zoeken met de agent, die voor alle duidelijkheid niet aan het werk was. “Ik zat op mijn gemak een frietje te eten, toen de man me begon uit te schelden. Ik liet het aan me voorbijgaan, maar hij bleef me maar belagen”, verklaarde de agent in de rechtbank.

Al snel werd de beklaagde agressief en deelde hij een schop uit. Maar daar bleef het niet bij. Wat volgde was een rake vuistslag, met catastrofale gevolgen. Het slachtoffer zakte in elkaar en verloor het bewustzijn. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke en brachten de man naar het ziekenhuis. Daar werd een fractuur aan de oogkas en een hersenkneuzing vastgesteld.

Morele schadevergoeding

Ook de moeder van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak. “Ik heb die periode zwaar afgezien. In het verleden ben ik een vriend aan identieke feiten verloren. Mijn zoon in die toestand zien liggen en beseffen dat ik hem misschien voor altijd kwijt was, dat deed enorm veel pijn.” Ook de beklaagde zelf nam het woord tijdens het proces. “Ik ben hier om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben in de fout gegaan. Ik weet niet meer wat er gebeurd is, maar ik denk dat hij ook wel iets gezegd zal hebben tegen mij. Mietje, of vreemdeling. Of ook niet. Ik weet het niet meer.” De rechter achtte de man schuldig en veroordeelde hem tot een werkstraf van 100 uur. Hij dient ook een schadevergoeding van 5.470 euro te betalen (waarvan hij al 1.500 euro heeft overgemaakt) aan het slachtoffer en 250 euro aan diens moeder.

