Dronken laptopdief krijgt zes maanden gevangenisstraf

“We hebben dat inderdaad gedaan”, bekende één van hen op 13 januari in de rechtbank. “Maar het was eigenlijk mijn vriend die het initiatief nam. Zelf was ik te dronken. Pas enkele uren later, toen de politie aan mijn deur stond, besefte ik wat er gebeurd was. Ik had schrik van hem, dus bekende ik de feiten, maar eigenlijk is hij de dader. Ik heb ook meteen de gestolen spullen getoond aan de agenten.”