Dronken bestuurder ramt drie wagens in Gent en krijgt het aan de stok met slachtoffers

Kattencafé DreamCAT­chers verhuist naar Baudelo­kaai: “We kunnen nu meer katten én bezoekers ontvangen”

Kattencafé DreamCATchers sluit eind augustus de deuren in de Schepenhuisstraat. “Alles zal nog hetzelfde blijven tot we effectief sluiten in augustus. De katten dartelen nog steeds rond in het café, maar achter de schermen zijn we wel al volop bezig met de verhuis naar de Baudelokaai”, klinkt het. De opening aan de Baudelokaai staat gepland voor het najaar.