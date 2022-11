Drie maanden na zware vechtpartij ligt man nog steeds in het ziekenhuis: “Hij weet niet meer dat hij is gaan samenwonen met partner”

Gent “Kinderen op e-steps? Verboden, maar wij kunnen niks doen”: politie mag door lacune in wet geen boetes uitschrij­ven

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen sinds deze zomer niet meer op elektrische steps rijden. Volgens de wet althans. Want Gents korpschef Filip Rasschaert zegt die regel niet te kunnen handhaven. “Boetes uitdelen? We hebben ons op alle vlakken bevraagd, het mag gewoon niet.” Waarom dat zo ook voor andere verkeersovertredingen is, legt de korpschef uit.

22 november