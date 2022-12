Drie gestolen fietsen, waaronder die van senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose, teruggevonden in Charleroi: drie personen gearresteerd

Wat ze echter niet wisten, was dat één van de gestolen fietsen was voorzien van een track & trace systeem. “Na doorgedreven onderzoek kon ons team Gauwdiefstallen vaststellen dat de fiets met een voertuig overgebracht was naar een opslagplaats in Charleroi. Hierop werd in opdracht van de onderzoeksrechter in Gent op 29 november een huiszoeking uitgevoerd op de locatie in Charleroi.” De bewuste opslagplaats bleek vol te liggen met verschillende goederen, ingepakt voor transport. “Het ging hierbij vooral om fietsen die uit elkaar gehaald en omwonden werden met plastiekfolie om plaats te winnen.”

Tijdens de huiszoeking werden ook de twee gestolen fietsen aangetroffen, evenals een fiets met het logo van de Stad Gent. Die blijkt nu toe te behoren aan senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose. Zij kreeg haar fiets maandagnamiddag terug, volledig uit elkaar gehaald. “Uiteraard ben ik blij dat ik mijn fiets terug heb”, zegt ze. “Ik had hem éven onbeheerd achtergelaten, toen ik een pakje ging ophalen bij een buur in de straat. Net toen gebeurde er iets in die straat, en in de chaos is mijn fiets gepikt. Iemand moet erop staan kijken hebben. Ik heb dan aangifte gedaan, iets waar ik tegenop zag, maar via het e-loket was dat echt in 3 minuten gedaan. Met succes, dus.”