Doven straatverlichting gaat door, “maar we kunnen nog terug.” Stad zet in op meer LED-verlichting op straat

Ledeberg was eerst, intussen zitten ook Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en delen van het stadscentrum ‘s nachts in het donker. “In 2024 evalueren we deze ingreep, als blijkt dat de besparing niet opweegt tegen andere bedenkingen, kunnen we uiteraard terug. Maar tegen dan zal een groot deel van de verlichting ‘ver-LED’ zijn, en kunnen we ook dimmen in plaats van doven.”

Elke nacht worden er meer straatverlichtingen uitgeschakeld in Gent, tussen middernacht en 5 uur. Dat evenwel énkel op zondag-, maandag-, dinsdag- en woensdagnacht. Gent kiest daarmee voor een geheel eigen ‘doofplan’. “1.608 schakelkasten moeten worden aangepast, dat duurt 10 tot 12 weken”, zegt bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). “Gentbrugge zal als laatste het licht uitdoen. Het wordt overigens nooit helemaal donker, want drukke gewestwegen, onderdoorgangen en tunnels blijven verlicht. We kiezen voor een evenwicht tussen besparen en gebruik van de openbare ruimte, daarom doven we slechts 20 uur per week. Dat moet een besparing van 20% op de energiefactuur opleveren, of 600.000 euro per jaar, uiteraard afhankelijk van de energieprijzen.”

LED dimmen

“Ook kiezen we er expliciet voor om de Overpoort en de Gentse Feestenzone niét te doven. Wel gaan we hier prioritair inzetten op het ver-LED-den van de straatverlichting. In de Overpoortstraat is dat al gebeurd, nu pakken we de Overpoortbuurt en de Gentse Feestenzone - quasi het volledige centrum dus - aan. Dat gebeurt nog voor 2024. Ook de Zuidbuurt en belangrijke fietsassen krijgen voorrang. Want Gent loopt achter op vlak van LED-verlichting op straat. LED verbruikt minder, maar kan je ook dimmen per straat.

Op vragen van Anton Van Daele (Groen), Johan Deckmyn (VB) en Ronny Rysermans (N-VA) antwoordde Watteeuw dat ervaring in andere steden en gemeenten leert dat het doven van de straatverlichting niet leidt tot ‘dringende problemen’. “Maar uiteraard gaan we evalueren, in 2024. Als blijkt dat dit compleet onzinnig is, of als de energiekost niet opweegt tegen allerlei andere bedenkingen, dan kunnen we uiteraard terugschakelen.”

