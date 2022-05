Dove vluchtelingen uit Oekraïne krijgen Vlaamse gebarentaal aan CVO Groeipunt

GENTOekraïense vluchtelingen die doof zijn, krijgen in Gent de kans om een opleiding Vlaamse Gebarentaal te volgen. Die is helemaal anders dan de Vlaamse Gebarentaal, wat integreren erg moeilijk maakt voor een groep die al een extra hindernis moet overwinnen. 42 deelnemers schreven zich in, de les is daarmee volzet.

Er zijn in Gent heel wat gezinnen uit Oekraïne opgevangen waarvan één of meer leden doof of slechthorend zijn - er is een speciale opvang voor hen voorzien. Nu komt er op vraag van Doof Vlaanderen een opleiding Vlaamse Gebarentaal die specifiek gericht is naar de Oekraïense dove gemeenschap. Zij die USL, Oekraïense gebarentaal gebruiken, kunnen zich inschrijven voor een cursus. “Het is van uitermate hoog belang dat deze doelgroep niet geïsoleerd raakt, net nu verbinding zo belangrijk is”, klinkt het bij Doof Vlaanderen.

Oekraïense gebarentaal?

Gebarentaal is geen universele taal, net zoals Nederlands, Engels, Frans of Oekraïens heeft elke taal zijn eigen varianten, woordenschat en grammatica. Er is zelfs een verschil tussen Nederlandse en Vlaamse gebarentaal, en er zijn zelfs wat dialectvormen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat dove Oekraïners kunnen communiceren met dove of slechthorende Vlamingen of Nederlanders.

Daarom richtte Provincie Oost-Vlaanderen een cursus in. De 42 plaatsen waren meteen ingevuld en dat betekent dat ongeveer de helft van de zowat 100 dove of slechthorende Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen een cursus krijgt. Gent vangt 80 mensen op uit die gemeenschap, een twintigtal anderen verblijft in Brugge.

“CVO Groeipunt kwam snel aan de hulpvraag van Doof Vlaanderen tegemoet en stampte, in slechts twee weken, deze volledig nieuwe opleiding Vlaamse Gebarentaal voor dove Oekraïense vluchtelingen uit de grond”, zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs in Oost-Vlaanderen.

