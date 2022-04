Doorzetter Boudewijn wil alle straten van Groot-Gent aflopen: “Ik wil ieder steegje, elke doodlopende straat afvinken”

De kans dat Boudewijn – herkenbaar aan zijn memorabele baard – al in jouw straat heeft gelopen, is groot. Tenminste als je in Groot-Gent woont. “Ik kwam op het idee toen een vriendin van mij twee jaar geleden begon met alle straten van Lokeren af te lopen. Zij had een video gezien van een man die hetzelfde deed in San Francisco. Dat zou ik ook eens willen doen voor Groot-Gent, dacht ik. In januari 2020 ben ik eraan begonnen. Mijn plan was om er een jaar over te doen, maar ik had de uitdaging duidelijk onderschat. Want Groot-Gent is wel echt groot.”