Doorstart voor Gent Jazz? Concertorganisator Greenhouse Talent deed overnamebod, nog geen beslissing genomen

GentDat er een doorstart zou komen voor het populaire festival Gent Jazz, was al bij het begin van het faillissement vrij zeker. Het was alleen wachten op een organisator die het risico wil nemen. Nu blijkt dat concertorganisator Greenhouse Talent - die onder meer Prince en Ennio Morricone al naar Gent haalde - een voorstel indiende. Een beslissing is nog niet gevallen.

Het was een verrassing, en eigenlijk ook niet, dat Gent Jazz begin december de boeken neerlegde. De schuldenput was onoverzichtelijk diep geworden, de Nieuwe raad van Bestuur van het festival zag geen andere optie dan een faillissement. Toch hoopte de stad stiekem dat Gent Jazz een doorstart zou krijgen. Zo’n uniek festival, zo’n naam, zo’n palmares, dat mocht niet verloren gaan. De huidige subsidiëring werd uiteraard wel stopgezet, maar het voorziene geld is niet weg. Mocht er een nieuwe organisator komen, dan zal de stad Gent opnieuw overwegen om het festival financieel te ondersteunen.

Voorstel

En die nieuwe organisator lijkt zich nu te hebben aangediend. Het Gentse Greenhouse Talent heeft een voorstel ingediend bij curator Mathias Ghesquière. Die wil daar voorlopig geen uitspraken over doen, de deal is immers nog niet rond. Maar dat er hoop is, wordt wel bevestigd in het stadhuis. Het zou om een ernstig voorstel gaan, waarbij zelfs het personeel van Gent Jazz, en het hele concept, wordt overgenomen.

Volledig scherm Wijlen Prince op het Sint-Pietersplein in 2011, een organisatie van Greenhouse Talent © BELGA

Greenhouse Talent is een onafhankelijke, internationale concert- en comedypromoter, booking agency en festivalorganisator met kantoren in Gent en in het Nederlandse Breda (Nederland). Gezamenlijk promoten de kantoren jaarlijks meer dan 500 concerten, comedyshows en familieshows. Ze programmeren in kleine en grote zalen, maar ook op unieke locaties zoals het Gentse Sint-Pietersplein. Daar lieten ze onder meer al Prince, Ennio Morricone, Leonard Cohen en Massive Attack optreden.

Nog kandidaten?

In de wandelgangen klinkt dat de laatste Raad van Bestuur van Gent Jazz, dus zonder stichter en bezieler Bertrand Flamang, graag zélf een doorstart had gemaakt. Maar of zij op kunnen tegen het commercieel sterke Greenhouse Talent, valt sterk te betwijfelen. Het is niet duidelijk of zij ook een officieel voorstel hebben ingediend, en of er nog meer kandidaten zijn. Het is ook niet duidelijk of Greenhouse Talent het enkel op Gent Jazz heeft gemunt, of ook Jazz Middelheim zou meenemen in de deal.

